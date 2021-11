Id Software hyrer inn til "langvarig ikonisk action-FPS"

HQ

Doom-serien fikk en naturlig konklusjon med de siste to utvidelsene til Doom Eternal, men faktisk har id Software aldri lagt skjul på at de er interesserte i å fortelle flere historier i samme univers.

Og det kan være at de smått har begynt å planlegge å gjøre nettopp dette, ellers kan det hende vi endelig får et nytt Quake. Ifølge VGC leter de nemlig etter flere nye ansatte, og i jobbeskrivelsen fremgår det at disse ansatte skal jobbe på en "long-running iconic action FPS".

Ikke bare det, de ansatte skal være ansvarlige for "the visualization and implementation of AAA quality sci-fi and fantasy environmental vistas and skyboxes."

Fantasy, sci-fi, en ikonisk FPS-serie? Hva tror du det er?