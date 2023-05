id Software ser ut til å utvikle et spill med kjøretøy

HQ

Det Texas-baserte utviklerstudioet id Software er hovedsakelig kjent for grafiske tunge actiontitler som Wolfenstein, Doom og Quake - og ingen av dem er kjente for å ha mange kjøretøy i seg. Derimot har Rage et større fokus på transportmidler, så de har litt erfaring med det.

Selv om det ikke er kjent hva studioet jobber på for øyeblikket ser det ut til at mange tror det vil være en slags fortsettelse Doom Eternal som ble lansert 2020. Selv om dette fremdeles er en mulighe, får en ny stillingsannonsere oss til å tro at det er mer sannsynlig at studioet har kommet tilbake til Rage-serien eller gjør noe helt nytt.

Mer spesifikt leter id Software for tiden etter Senior Weapon / Prop Artist som vil hjelpe dem med å "sette en visuell standard for bransjeledende våpen, kjøretøy og rekvisitter". Nøyaktig hvor stor rolle disse kjøretøyene har i id Softwares neste tittel er selvfølgelig ukjent, men ettersom de må være "bransjeledende" tror jeg det sannsynligvis vil være noe fremtredende.