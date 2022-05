Idris Elba jages av en løve i traileren til Beast

HQ

The Suicide Squad-stjernen Idris Elba kjemper om tittelen "Kongen av savannen" i den siste traileren til Beast, en overlevelses-thriller der Elbas karakter og hans to døtre er fanget i den afrikanske varmen sammen med krypskyttere og en sta løve. Everest-regissør Baltasar Kormákur skal regissere filmen, som har premiere 19. august i år.

Her er filmens synopsis: "Elba plays Dr. Nate Daniels, a recently widowed husband who returns to South Africa, where he first met his wife, on a long-planned trip with their daughters to a game reserve managed by Martin Battles (Sharlto Copley, Russian Doll series, Maleficent), an old family friend and wildlife biologist. But what begins as a journey of healing jolts into a fearsome fight for survival when a lion, a survivor of blood-thirsty poachers who now sees all humans as the enemy, begins stalking them."

Sjekk ut traileren for Beats nedenfor.