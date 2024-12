Idris Elba og Keanu Reeves vil lage en Shadow and Knuckles spinoff-serie

HQ

Sonic the Hedgehog 3 Shadow and Knuckles er ikke engang ute ennå, og allerede tenker noen av stjernene på franchising. Idris Elba og Keanu Reeves, som spiller henholdsvis Knuckles og Shadow the Hedgehog i den kommende filmen, er nemlig klare til å ta på seg et nytt prosjekt som videospillikonene.

I en samtale med ComicBook.com sa skuespillerne at de ville være interessert i å gå sammen om en TV-spinoff med karakterene sine i hovedrollen. "Jeg forteller deg," sa Elba. "Shadow Knuckles." Reeves mente da at tittelen kunne være noe mer i retning av "Knuckles and Shadow".

Elba spøkte deretter med at Shadow Knuckles hørtes mer ut som et band enn et TV-show, men det ser ut til at skuespillerne stort sett er med på alt Sonic-relatert. På spørsmål om han ville komme tilbake for en fjerde Sonic-film, sa Elba: "Jeg vil si at jeg ville elske å gjøre det. Enhver sjanse til å forstå karakterene litt mer, i de forskjellige episodene ... Hvis [filmskaperne] er med, er jeg med."

Sonic the Hedgehog 3 har kinopremiere 20. desember 2024.