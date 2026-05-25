Idris Elba om å spille James Bond: "Jeg var ikke med i racet i utgangspunktet"

Fem år etter utgivelsen av No Time To Die, som allerede var forsinket på grunn av pandemien, har en ny James Bond fortsatt ikke blitt castet. Amazon MGM Studios kunngjorde imidlertid tidligere denne måneden at jakten på den neste britiske superspionen har begynt, og et navn mange fans har håpet på, er Idris Elba.

Navnet hans har ofte blitt nevnt i spekulasjonene, sammen med blant andre Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner og Tom Holland. Men ifølge Elba blir han ikke den neste James Bond. Han hevder at han overhodet ikke er den typen de leter etter. Han sier følgende til People Magazine:

"Mitt navn blir ikke kastet ut, aldri i livet. De velger yngre. Og jeg ønsker dem all verdens lykke til. Jeg gleder meg - det kommer til å bli fantastisk."

Selv om noen har heiet på ham i omtrent ti år nå, fyller han 54 år i 2026, noe som forståelig nok er eldre enn studioet ønsker for noen som må gjenta rollen i minst de neste ti årene. Elba sier også at han aldri ble vurdert i utgangspunktet.

"Jeg er ærlig talt ikke med i kappløpet. Jeg var ikke med i kappløpet i utgangspunktet."

Heldigvis finnes det andre måter å få med seg denne fenomenale briten på, og 5. juni har han hovedrollen i Masters of the Universe, og i mars neste år får vi høre ham som Knuckles i Sonic the Hedgehog 4 (som nylig avsluttet innspillingen).