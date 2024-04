Idris Elba: Sonic the Hedgehog 3 er "for alle innbitte Sonic-fans".

HQ

Filmene på Sonic har vært store suksesser for Paramount og Sega, og 20. desember har Sonic the Hedgehog 3 premiere. Knuckles forventes å få en større rolle ettersom han nå får sin egen TV-serie denne måneden.

Knuckles spilles av Idris Elba, og Collider benyttet anledningen til å prøve å pumpe ham for litt informasjon om hva som kommer. Elba svarte at Sonic fansen virkelig har noe å glede seg til:

"Jeg kan fortelle deg at det er superspennende. Jeg kan fortelle deg at den virkelig går dypere inn i Sonics univers. Jeg tror nok at 3 er for alle de innbitte Sonic-fansene. De kommer til å få alle påskeeggene."

Elba hyller også Jim Carrey, som spiller den ikoniske superskurken Dr. Robotnik, og legger til :

"Jim er utrolig, mann. For en prestasjon. Det er så flott å jobbe mot ham, selv om jeg aldri er der sammen med ham, men jeg får høre stemmen hans. Bombe."

Med tanke på hvor god Carrey har vært i de to foregående filmene, tviler vi ikke på dette i det hele tatt, og masse kjærlighet til Sonic fans høres veldig positivt ut, synes du ikke?