Idris Elbas detektiv er tilbake på jobb i Luther: The Fallen Sun-trailer

TV-serien Luther ble avsluttet for kort tid siden, men det hindret ikke skaperne i å finne andre måter å fortsette krimserien på. For dette formål ble det kunngjort at Netflix hadde gitt grønt lys til en film som fortsetter etter hendelsene i serien, og nå er det nesten på tide at den filmen faktisk debuterer på streamingtjenesten.

Kjent som Luther: The Fallen Sun vil filmen se Idris Elbas titulære karakter rømme fra fengselet og deretter komme tilbake på jakten etter en skremmende seriemorder som har forårsaket kaos på Londons gater.

Andy Serkis og Cynthia Erivo er også blant hovedrollene, så det er bare å merke seg at filmen kommer på Netflix den 10. mars. Frem til da kan vi kose oss med traileren under.