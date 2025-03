ID@Xbox har betalt mer enn 5 milliarder dollar til indie-utviklere siden oppstarten

HQ

Microsofts indiespillinitiativ, ID@Xbox, har vært intet mindre enn fantastisk siden oppstarten. Programmet har bidratt til å gi liv til utallige fantastiske spill helt siden starten i 2013, og dette har inkludert mindre titler som Another Crab's Treasure eller større navn som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. I løpet av sin levetid har ID@Xbox brukt mye penger på å fremme indiespill, og nå har vi et imponerende tall å se på.

I et nylig Xbox Wire-innlegg blir vi fortalt at ID@Xbox har betalt over 5 milliarder dollar til indie-utviklere siden 2013. Dette har ført til at over 1000 spill støttes av Xbox Play Anywhere -teknologien, som gjør det mulig for brukere å hente et spill på Xbox eller PC og spille på begge plattformer, forutsatt at du holder deg til Windows Store og Xbox-konsollene, med cross-save, cross-progression og Achievements overført også.

I blogginnlegget forklarer ID@Xbox-direktør Guy Richards: "Vårt oppdrag med ID@Xbox har alltid vært å gjøre det mulig for team å oppnå mer med Xbox. I løpet av årene har programmet vårt utviklet seg til å bringe ID@Xbox-spill til spillere på flere skjermer og på nye måter gjennom Game Pass og Stream Your Own Game. Vi fokuserer på å hjelpe uavhengige lag med å aktivere Xbox Play Anywhere for å nå ut til flere spillere - noe som muliggjør sømløs spilling på tvers av konsoll, PC og nettsky. Uansett hvor folk velger å spille, jobber vi med utviklere for å få mest mulig ut av funksjonene som er unike for den enheten eller skjermen."

ID@Xbox vil i løpet av den nærmeste fremtiden bringe Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, FBC: Firebreak og Descenders Next til fans over hele verden.