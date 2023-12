ID@Xbox Winter Demo Fest er tilbake med 33 spill å prøve ut

HQ

ID@Xbox Winter Demo Fest er tilbake, og akkurat som i fjor betyr det en mengde indiespill å prøve frem til 31. desember. For øyeblikket er det hele 33 spill å prøve ut, og mange av dem er til og med langt unna, så Xbox Wire foreslår at du feeback'er utviklerne hvis du vil bidra til å forbedre en bestemt tittel:

"Vi oppfordrer deg til å sjekke dem ut med venner og familie i løpet av julen fra og med i dag og i løpet av de kommende ukene etter hvert som demoer blir tilgjengelige. Disse demoene gir et tidlig innblikk i spillingen og representerer kanskje ikke det fullstendige spillet når det lanseres, inkludert tilgjengeligheten i hvert enkelt land, ettersom utviklerne fortsetter å oppdatere og forbedre tittelen før lansering. Så ikke glem at du kan bidra til å gi tidlige tilbakemeldinger til utviklerne!"

Her er hele listen over demoer du kan prøve:

- 502's Arcade (502 Studios)

- Backbeat (Ichigoichie)

- Captain Bones (World of Poly)

- Champion Shift (SRG Studios)

- Chessarama (Minimol Games)

- Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

- Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games S.A.)

- Donut Dodo (pixel.games)

- Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

- Hidden Through Time 2 (Rogueside)

- Howl (Mi'pu'mi Games)

- Kiborg (Sobaka Studio)

- King Arthur: Knight's Tale (NeocoreGames)

- Kongedømmer og slott (BlitWorks Games)

- Long Gone Days (Serenity Forge)

- New Star GP (New Star Games)

- Oppidum (EP Games)

- Parcel Corps (Secret Mode)

- Pinball FX (Zen Studios)

- Pinball M (Zen Studios)

- PlateUp (It's Happening)

- Puzzledorf (Stuart's Pixel Games)

- Roguematch: The Extraplanar Invasion (Starstruck Games)

- Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive)

- Sker Ritual (Wales Interactive)

- Slave Zero X (Poppy Works)

- Slopecrashers (byteparrot)

- Space Boat (Recombobulator Games)

- SquadBlast (Ultrahorse)

- Strings Theory (BeautifulBee)

- The Holy Gosh Darn (Perfectly Paranormal)

- The Land Beneath Us (FairPlay Studios)

- Vagrus - The Riven Realms (Lost Pilgrims Studio)

Mange interessante spill, men ser du noe spesielt du vil prøve ut? Hjelp gjerne andre Gamereactor-lesere ved å dele dine beste forslag til hvor du bør begynne.