IEM Katowice 2025 - Se høydepunktene fra turen vår

Spodek Arena i Katowice er ikke bare en relikvie fra Polens dager i østblokkene. Den tallerkenformede betongkonstruksjonen danner også rammen for store idretts- og kulturarrangementer, og en av de største i sitt slag fant sted forrige helg den 7.-9. februar.

Seks av verdens beste Counter-Strike-lag møttes her til Intel Extreme Masters Katowice 2025, hvor de kjempet om et gigantisk trofé og ikke minst en premiepott på hele $1.250.000. Vanligvis domineres CS2-scenen av lag fra Nord-Amerika og Europa, men i år var oppmøtet virkelig internasjonalt, med lag som The Mongolz (Mongolia) og Eternal Fire (Tyrkia) blant de seks kvalifiserte lagene.

The Mongolz og Eternal Fire leverte en eksplosiv åpning på IEM Katowice 2025 med en tett og dramatisk kamp.

Akkurat disse to lagene møttes i den første kvartfinalen i turneringen, hvorfra du kan se noen høydepunkter og stemningsbilder i videoen under. The Mongolz vant det første kartet, Anubis, relativt sikkert, men på Mirage var det utrolig nært, og først etter flere overtallsrunder tok The Mongolz kartet (med 22-18) og dermed seieren. The Mongolz kunne imidlertid ikke stå i mot det suverene Team Vitality i semifinalen, hvor det ble et 2-0 tap. Vitality endte opp med å gå hele veien da de vant 3-0 i finalen over fjorårets vinnere fra Team Spirit.

HQ

Counter-Strike var imidlertid langt fra det eneste på menyen til IEM Katowice 2025. På Spodeks store utstillingsgulv var det mulig å prøve seg på alle slags spill og konsoller, ja, du kunne til og med få en selfie med Mario og Luigi. Den største attraksjonen var en simulator hvor du kunne kjøre F1 24 og få tips fra den profesjonelle simraceren Marcell Csincsik fra teamet R8G - som du kan se i videoen måtte vi selvfølgelig prøve oss på det også!

Enten du vil spille Counter-Strike, kjøre simracing eller noe helt annet, kommer du neppe langt uten riktig maskinvare, og det er her turneringens sponsor Predator kommer inn i bildet. Det spillfokuserte merket presenterte en rekke nye, spennende produkter, inkludert de kraftige gaming-bærbare datamaskinene Helios 18 AI og Helios 16 AI, som først ble avslørt på CES i Las Vegas for en måned siden, samt smartskjermen Predator SpatialLabs View 27, som gir en ekstra dimensjon til ens spill med jevne 3D-effekter takket være øyesporing.

Den elegante laptopen Helios 18 AI og den ultrakraftige stasjonære Orion 7000 var blandt Predator-produktene vi fikk lov til at leke med.

Den mest interessante nyheten var likevel sannsynligvis Helios Neo 16 AI. Den stilige bærbare PCen er tilgjengelig i en rekke ulike konfigurasjoner med opptil et GeForce RTX 4070 grafikkort og en Intel Core i9-prosessor, slik at det er best mulig ytelse ved for eksempel spilling eller videoredigering. Helios Neo 16 AI er rettet mot både spill og arbeid (som innholdsskaping og videoredigering), og med sin tykkelse på mindre enn 2 cm er den bokstavelig talt en maskin spekket med den nyeste teknologien. Du kan se mer om Helios Neo 16 AI i videoen vår, hvor vi også viser frem flere av de andre spennende produktene som Predator viste frem i Katowice.