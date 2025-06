IFAB endrer reglene for straffespark tre måneder etter Julián Álvarez' kontroversielle "dobbelttouch"

HQ

Tre måneder etter den kontroversielle Champions League-kampen mellom Real Madrid og Atlético de Madrid, der Julián Álvarez fikk et straffespark underkjent av VAR på grunn av en"dobbel berøring", det vil si at han berørte ballen med én fot før han skjøt, har International Football Association Board (IFAB) endret reglene. Hvis den samme hendelsen skulle skje i dag, ville straffen ikke telle, men den ville måtte gjentas.

Det fremgår av et nylig utgitt rundskriv med tittelen "clarification concerning double touches", som sier at "hvis straffetakeren ved et uhell sparker ballen med begge føttene samtidig eller ballen berører den ikke-sparkende foten eller benet umiddelbart etter sparket", skal sparket tas om igjen hvis det er vellykket (hvis straffetakeren scoret målet).

Det var det som skjedde med Julián Álvarez: Han scoret straffesparket, men etter å ha sjekket videoen underkjente VAR målet, uten mulighet til å gjenta det. Hva om han hadde bommet på straffen? Det kommer an på: Hvis det er straffesparkkonkurranse, ville det ha blitt regnet som misset, men hvis det var straffespark under kampen, dømmes det indirekte frispark med mindre dommeren spiller fordel når det klart er til fordel for det forsvarende laget.

Reglene sier også at hvis straffesparkskytteren bevisst sparker ballen med begge føttene samtidig eller bevisst berører den en gang til før den har berørt en annen spiller, skal det dømmes indirekte frispark. Ved straffesparkkonkurranse registreres sparket som misset.