Ifølge analytikere vil spillinntektene nå 300 milliarder dollar innen 2027

Alle vet at spill omsetter for mye penger. Helt vanvittig mye penger. Du bruker ikke 70 milliarder dollar på de som lager Call of Duty og Candy Crush uten å vite at du kommer til å få pengene tilbake på sikt.

Hvis du ønsker å sette et tall på hvor mye globale spillinntekter vi kommer til å få, tror analytikerne hos Bain & Company at vi vil se spillinntektene øke med 9 % fra nå og frem til 2027. Det vil bety et hopp til 307 milliarder dollar.

Det er mer penger i spillbransjen enn noen gang før, med viktige avtaler som oppkjøpet av Activision Blizzard, og spillpåvirkere som tjener millioner og atter millioner bare på å kringkaste seg selv i spill.