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Undersøkelser fra BBC og Financial Times avslører russiske forbindelser bak brannstiftelsene som ble begått i mai i fjor på eiendommer knyttet til Storbritannias statsminister Keir Starmer. To menn er dømt, mens rapporter peker mot en russisktalende Telegram-bruker kjent som «El Money», som angivelig ledet og bestilte brannene.

Den påståtte bakmannen har samtidig blitt knyttet til et Kreml-vennlig nettverk. Ifølge den offentlige TV-kanalen var «El Money» knyttet til NoName, en aktivist-/hacktivistgruppe som er anklaget for å forsterke høyreekstreme, innvandringsfiendtlige og anti-islamske budskap for å skape uro i Storbritannia. Noen kilder, som The Guardian, hevder imidlertid at politiet ikke fant direkte bevis som knytter den russiske staten selv til saken.

Til tross for dette blir saken fremstilt som en del av Russlands bredere sabotasje og den såkalte «gråsonen»-aktiviteten (fiendtlige handlinger som ligger mellom normal diplomati og åpen krig) i Europa. Selv om angriperne rettet seg mot Starmers hjem, hevder etterforskerne at målet var bredere: å skape frykt, uorden og politisk uro i landet. Russlands ambassade benekter enhver involvering i saken.