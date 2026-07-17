Ifølge L'Équipe ønsker Michael Olise å gå til Real Madrid

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Uten mye å rapportere fra VM etter at Frankrike ble slått ut, har L'Équipe kommet ut i kioskene fredag med Michael Olise på forsiden, og melder at den franske spissen har fortalt lagkameratene på det franske landslaget at han ønsker å flytte til Real Madrid.

Ifølge avisen er det Olises intensjon å forlate Bayern München og gå til Real Madrid, hvor flere lagkamerater fra Frankrike (Mbappé, Tchouaméni, Konaté og Camavinga, som ikke deltok i VM) spiller. Den spanske klubben er også klar over Olises ønske og planlegger å innlede forhandlinger med Bayern München etter at VM er over.

Dette kommer etter at Bayern Münchens president Herbert Hainer kategorisk benektet at Olise var til salgs, med intensjon om å beholde spilleren gjennom hele kontrakten, frem til 2029. Men med Olises ønske og Real Madrids sannsynlige vilje til å legge inn et bud på over 150–200 millioner euro, kan overgangen skje... noe som også kan føre til et stort salg: ifølge den franske avisen kan Vinícius eller Jude Bellingham bli solgt for å gjøre plass til Olise.