IKEA ber skrekkutvikler om å endre spillet sitt

I et noe uventet grep har IKEA blitt trukket inn i spillindustrien nok en gang. Tidligere har møbelgiganten skapt overskrifter for sine morsomt navngitte spillcovere i butikken, nå er det skrekkspillet The Store is Closed, et co-op overlevelsesindiespill utviklet av Jacob Shaw. Spillet befinner seg for tiden i sin siste uke på Kickstarter og har trukket inn i underkant av $50 000.

Shaw beskriver spillet som "satt til en uendelig møbelbutikk", og mens han hevder det er helt uspesifisert, hevder Ingvar Kamprads advokater noe annet. Shaw har fått en såkalt "cease and desist order" sendt til ham som ber ham om å endre spillet og fjerne alt som kan assosieres med IKEA innen ti dager.

Advokatene sier at det foregår varemerkebrudd og peker på en haug med eksempler:

Your game uses a blue and yellow sign with a Scandinavian name on the store, a blue box-like building, yellow vertical stiped shirts identical to those worn by IKEA personnel, a gray path on the floor, furniture that looks like IKEA furniture, and product signage that looks like IKEA signage. All the foregoing immediately suggest that the game takes place in an IKEA store.

Selv hvis Shaw ikke trekker seg fra sitt standpunkt om at forretningsnavnet - STYR - ikke likner på IKEA, har flere journalister og spillere trukket koblingen til den svenske møbelgiganten. Du kan se bildene selv nedenfor.

