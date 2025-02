Iker Casillas eksploderer etter gjentatte brudd på personvernet: "Ikke noe går"

HQ

Iker Casillas, mangeårig Real Madrid-keeper (fra 1999 til 2015), la opp i 2020. Siden den gang har han stort sett holdt seg unna offentligheten, men det har ikke alltid vært like vellykket, spesielt når det gjelder sladderbladene om hans sentimentale liv. Og de siste hendelsene har fått ham til å eksplodere og publisere en sterk uttalelse der han advarer om at han vil ta rettslige skritt mot enhver krenkelse av hans privatliv og/eller ære.

"Jeg vil ikke tillate at jeg ikke blir respektert fordi jeg anses som en offentlig person, eller at dette betyr at jeg ikke har et privatliv og et privatliv, som jeg har samme rett til som alle andre".

Casillas, som skilte seg fra journalisten Sara Carbonero i 2021 etter 12 år og to barn, ble sett sammen med en Only Fans-modell ved navn Claudia Bavel: bilder av paret ble publisert i et sladderblad for en uke siden, og senere bekreftet Bavel i et TV-program forholdet til den tidligere fotballspilleren, og viste til og med publikum deres tekstmeldinger.

Det føltes naturligvis ikke bra for Casillas, som sa at "Det er vanskelig å akseptere at visse mennesker uten å ta hensyn kommer til show for å snakke om meg. Videoer med dårlig smak spres, og alle, uten å vite noe om saken, føler seg berettiget til å komme med kommentarer, spekulasjoner og meninger av noe slag om mitt privatliv, uten å ta hensyn til det, og angriper mitt privatliv og min ære."

Casillas, som er såret av sladderen, sier i uttalelsen at "ikke hva som helst går" for å øke seertallene og tjene penger eller "berømmelse som er like flyktig som den er ufortjent på min bekostning".