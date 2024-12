Ikke bekymre deg Fortnite Festival fans, Epic Games vil støtte det gjennom 2025 og utover

HQ

I tillegg til å bare spille Fortnite battle royale, kan du i dag finne hele andre spill i Fortnite -motoren. Du kan spille Fall Guys gjennom Fortnite. Du kan spille racingspillet Rocket Racing, og finne en hel overlevelsesverden i Lego Fortnite.

Ved siden av alt dette kan du også spille rytmespillet Fortnite Festival. Fortnite Festival er fullstappet med de nyeste låtene, og er en god måte å jamme ut på hvis du er ute etter et moderne Rock Band. Heldigvis har Epic Games bekreftet at de vil fortsette å støtte Fortnite Festival i hele 2025 og utover.

Dessverre kan ikke det samme sies for Fortnite Rocket Racing, som er den minst populære av de nye spillmodusene og derfor ikke vil få flere temaoppdateringer. Selv om Fortnite utvider seg til forskjellige sjangre, viser det bare at det like gjerne vil kutte noen av.