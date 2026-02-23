Ikke bekymre deg, Overwatch's Jetpack Cat skal bli nerfed denne uken

HQ

Har du nettopp kommet av nok en helg med å bli terrorisert av en luftbåren katt i Overwatch rangert? Vi også. Men frykt ikke, endringer er i gang, og ganske snart kan vi forvente at Blizzard vil ta ned hammeren og bringe den siste støttehelten i tråd med resten av rollebesetningen, eller i det minste prøve å gjøre så mye.

Dette har blitt bekreftet av assisterende spilldirektør Alec Dawson, som når han snakket med streamer Deemzies, avslørte at endringer er i arbeid for Jetpack Cat, med mer umiddelbare justeringer planlagt tidlig denne uken og deretter større justeringer når midtsesongoppdateringen debuterer om noen uker.

Spesielt er det fordelene for Jetpack Cat som Blizzard ser ut til å ønske å takle mest, ettersom Claws Out og Territorial-kombinasjonen ser ut til å forårsake mest kaos for tiden. Begge disse fordelene vil bli nerfed i løpet av de kommende dagene, og så om noen uker kan vi forvente at Territorial vil si farvel, med det i stedet erstattes av en ny fordel som skal få ned den feline trusselens aggresjon i spillet.

Som Dawson forklarer det: "Vi kommer til å nerfe begge disse [Claws Out og Territorial] en gang tidlig i neste uke, og så i midten av sesongen ser vi på å faktisk legge til en ny fordel og bli kvitt den territoriale fordelen også. Mengden aggresjon hun har akkurat nå, du vet, hun kan på en måte slåss med noen, bruke klørne, trykke på E, og hun kan være veldig, veldig dødelig i løpet av ganske kort tid. Vi ønsker å trekke det litt ut av henne."

Tror du dette vil være nok, eller må Blizzard gjøre mer for å sette en stopper for Jetpack Cats terrorregime?