Ikke engang Facebooks egne ansatte bruker metaverse

Snakket om å lage et metaverse har pågått lenge og teknologigigantene pløyer for tiden milliarder inn i dette. Det ser imidlertid ut til at ingen satser så hardt som Facebook og deres konsept Horizon Worlds

Tanken er å laget et slags nytt internett hvor vi kan gå rundt i en virtuell verden og gjøre ting sammen. Ideen er som sagt ikke ny og et av de mer vellykkede konseptene er Second Life, som heller ikke er overdrevent stort, og det store problemet med ideen er spørsmålet "hvorfor?".

Verken vi eller selskapene har noe godt svar på dette, og da Mark Zuckerberg selv forsøkte å imponere oss med et Facebook-innlegg som viste frem tjenesten i august, var det faktisk vanskelig å ikke le, da det stort sett så ut som et gammelt Wii-spill (og da er vi fortsatt snille!). Nå, via lekkasjer til The Verge, ser det it til at selv Facebook-ansatte ikke liker deres metaverse, og derfor ikke bruker de. En leder for prosjektet skriver i et memo til de ansatta:

"For many of us, we don't spend that much time in Horizon and our dogfooding dashboards show this pretty clearly. Why is that? Why don't we love the product we've built so much that we use it all the time? The simple truth is, if we don't love it, how can we expect our users to love it?"

Dette ble senere fulgt opp av et nytt memo, der samme leder tilsynelatende bemerket at oppfordringen til ansatte om å bruke tjenesten de faktisk jobber med ikke blir fulgt:

"Everyone in this organization should make it their mission to fall in love with Horizon Worlds. You can't do that without using it. Get in there. Organize times to do it with your colleagues or friends, in both internal builds but also the public build so you can interact with our community."

Horizon Worlds er foreløpig kun tilgjengelig for spillere i USA og Canada.