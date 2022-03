Ikke forlat salen før du har sett ferdig rulleteksten til Sonic the Hedgehog 2

HQ

Sonic the Hedgehog 2 har kinopremiere 1. april og introduserer en rekke nye karakterer til filmuniverset, som Tails og Knuckles. Og som om ikke det var nok er det ting som tyder på at vi har en skikkelig godbit i vente helt på slutten.

Chris Killian, redaktør for ComicBook.com, har vært og sett filmen allerede og kan via Twitter avsløre at det det vil skje noe etter rulleteksten:

"Also - no spoilers but stay past the credits"

Eksakt hva som vises vet vi selvsagt ikke, men mange håper at det er Shadow the Hedgehog, som er en Sonic-klone skapt av Dr. Robotnik. Hva tror du selv det kan være?