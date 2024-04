Ikke forvent å se Ashton Kutcher eller Mila Kunis i That '90s Show sesong 2

HQ

I løpet av den første sesongen av That '90s Show dukket noen av skuespillerne fra den opprinnelige That '70s Show opp. Hovedsakelig for å introdusere og bane vei for at barna deres kunne innta scenen og føre serien videre. Dette inkluderte både Ashton Kutcher og Mila Kunis, som spiller paret Michael Kelso og Jackie Burkhart, hvis sønn Jay er en av kjernefigurene i Netflix-serien.

Så med tanke på at paret er til stede og har dukket opp i That '90s Show, kan vi forvente at de dukker opp igjen i andre sesong? Nei, rett og slett ikke. Kunis har snakket med Entertainment Tonight, der hun spesifikt avslørte at verken hun eller hennes virkelige ektemann Kutcher vil dukke opp for en cameo.

"Nei. Jeg mener, vi gjorde vår greie, og de introduserte sønnen vår i serien."

Dette betyr ikke nødvendigvis at vi ikke kommer til å se Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama eller andre tilbakevendende stjerner (som alle hadde mer betydningsfulle roller i That '90s Show uansett), men det bekrefter sannsynligvis at andre sesong vil ha enda større fokus på de nye, unge skuespillerne.