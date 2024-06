Ikke forvent å se mer Cregan Stark i House of the Dragon Sesong 2

HQ

En rask advarsel for de som vil gå helt blindt inn i House of the Dragon Sesong 2, da denne artikkelen inneholder en lett spoiler. Fortsatt her? Ok, bra.

I en samtale med EW snakket showrunner Ryan Condal om Cregan Starks opptreden i sesong 2, som skjer veldig tidlig, og om hvordan han kunne komme tilbake. "Alle som leser bøkene vet at han spiller en rolle i den større Dance of the Dragons. Jeg ville elsket å ha Tom tilbake. Vi likte virkelig å jobbe med ham, men jeg tror vi må spille ut historien litt og se hvor den tar oss," sa han.

Tom Taylor, skuespilleren som spiller Cregan, ser også ut til å klø i fingrene etter å komme tilbake. <em>"Jeg var i kostymet. Jeg tenkte: 'Jeg vil bare fortsette å spille'", sier han.

I bøkene har Cregan Stark en større rolle å spille, men den vil sannsynligvis komme mye senere, så det er nok best at han bare får en cameo-opptreden akkurat nå. Hold utkikk etter ham i House of the Dragon sesong 2, som sendes i kveld.