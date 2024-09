Ikke forvent å se Palworld for PS5 under Tokyo Game Show

HQ

Palworld ble utgitt som en konsolleksklusiv tittel for Xbox Series S/X, og den dag i dag, åtte måneder senere, har det ikke blitt lansert eller annonsert for verken PlayStation eller Switch.

Utvikleren Pocketpair har imidlertid ganske åpent antydet at Palworld ville komme til PlayStation, og nylig dukket det opp en PlayStation 5-versjon av spillet på en offisiell liste fra arrangørene av Tokyo Game Show (CESA) over titler som skal vises på arrangementet den kommende uken. Men... for noen dager siden ble Pocketpair, som du sikkert vet, saksøkt av Nintendo, ikke for plagiat av monstre som mange synes å tro, men for patentbrudd. Dette har fått mange til å tro at visningen på Palworld kan være i fare.

Så vil vi fortsatt se Palworld på Sonys konsoll? Nei, det virker faktisk ikke slik, men årsaken ser ikke ut til å være søksmålet. Via Resetera bemerkes det at spillet forsvant fra den ovennevnte listen noen dager før Nintendio bekreftet søksmålet.

Om Pocketpair visste på forhånd hva som kom, eller om det skyldes noe annet, vet vi ikke. Men med mindre det er en menneskelig feil eller de bare prøver å skjule det som en overraskelse, ser det foreløpig ut til at PlayStation-spillere må vente en stund til på å prøve "Pokémon with guns".