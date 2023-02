Ikke forvent å se Robert Downey Jr. som Iron Man igjen

HQ

Marvel Studios bringer triste nyheter for alle de som fortsatt hadde et glimt av håp om å se Robert Downey Jr. dukke opp igjen som Iron Man i fremtiden, i hvert fall hvis vi skal tro studiosjef Stephen Broussard. I et intervju med io9 avviste han en gang for alle spekulasjoner om at Downey Jr. vil få en sjanse til å gjenta rollen, og i stedet presiserte Broussard at fortellingen nå er helt flyttet til de nye heltene vi har blitt kjent med siden starten av Phase 4.

"Hvis du ser på, som, Cassie [Lang i Quantumania] får en drakt og Kate Bishop [i Hawkeye], blir nye karakterer introdusert som Jack i Werewolf by Night. Etter disse første 10 årene med Marvel-historiefortelling, blir fakler passert, som med Robert Downey Jr. som ikke lenger er [på] bordet og sånt. Så det var litt som en ny generasjon som gikk i forkant, noe som igjen alltid har skjedd i tegneseriene.

Trist, men også forståelig at Marvel ønsker å løfte frem de nye superheltene.

