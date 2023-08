Ikke hold pusten for de store avsløringene på Gamescom ONL

HQ

Geoff Keighley har bedt oss om å dempe forventningene våre til store kunngjøringer på Gamescom Opening Night Live. I stedet kommer vi sannsynligvis til å få se mer om spill vi allerede kjenner til, og få oppdateringer om dem.

Til VGC sier Keighley at Opening Night Live "kommer til å bli et spennende show med nye blikk på mange av de annonserte kommende spillene, som Alan Wake 2 og Black Myth Wukong. Årets ONL handler mindre om å kunngjøre helt nye prosjekter, og mer om å gi fansen oppdateringer om noen av de største spillene som kommer ut i løpet av det neste året."

Fansen vil utvilsomt ha høye forventninger til dette showet, ettersom det er det første personlige arrangementet siden 2019. Keighley forteller imidlertid at messen også kan by på utfordringer: "For det første er det logistiske utfordringer for det LA-baserte teamet vårt å produsere en storstilt messe i Köln i Tyskland. Heldigvis er Gamescom og Kolnemesse gode samarbeidspartnere", sa han. Den andre utfordringen - men også muligheten - er at denne messen er direkte knyttet til partnerne og spillene som stiller ut på Gamescom. Vi prøver alltid å finne måter å skape synergi mellom det som skjer på messen og det som skjer på ONL."

Gleder du deg til Gamescom Opening Night Live? Følg med på de største oppdateringene fra messen 22. august.