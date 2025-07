Ikke forvent at Arkane sitt Blade-spill lanseres når som helst snart

HQ

På slutten av 2023 kunngjorde Arkane Lyon hva de jobbet med, og avslørte Marvel's Blade for verden. Dishonored- og Blade-fans jublet, ettersom spillet så ut til å være stilig og kult, til tross for at vi egentlig bare fikk et glimt av det.

Siden den gang har vi ikke hørt noe, og vil sannsynligvis ikke høre noe på en stund fremover. Som oppdaget av Timur222, peker Arkane's nylige økonomiske rapporter på at Marvel's Blade først har gått inn i full produksjon i 2024.

På den ene siden er det positivt at Marvels Blade gjør fremskritt i utviklingen, og det ser i det minste ikke ut til at den kommer til å bli sittende fast i konseptfasen i årevis. Men på den annen side, hvis du håpet på en overraskende avsløring i år eller neste år, er det sannsynligvis ikke verdt å holde pusten. Som med andre spill som gikk inn i full produksjon i 2024, som The Witcher IV, forventer vi sannsynligvis ikke noe fra Marvel's Blade før tidligst rundt 2027.