Ikke forvent at Frasier besøker Cheers med det første.

Cheers Cheers er fortsatt en av tidenes mest elskede sitcoms og gikk i 11 strålende sesonger, hovedsakelig på 80-tallet, og fulgte livet i en bar ved navn Cheers i Boston. Som du sikkert vet, fikk den også spin-off-serien Frasier, som også ble svært populær, der psykiateren Frasier Crane flyttet til Seattle.

I forrige måned var Frasier tilbake i en fortsettelse av serien på Paramount+, der karakteren har flyttet tilbake til Boston for å bo nærmere sønnen sin. Å være tilbake i Boston betyr at Frasier kan besøke Cheers når som helst, noe man kan tenke seg at han gjør siden det var et så viktig sted for ham i 11 år.

Men ifølge et nytt Deadline-intervju med Kelsey Grammer, som spiller Frasier, er dette sannsynligvis ikke noe som kommer til å skje:

"Jeg er ikke sikker på at gutta som skrev Cheers ville ønsket at vi skulle gå tilbake til Cheers. Det er som om vi lar det være der det er. Det er et monument i fjernsynshistorien. Men er det mulig at vi får se noen fra gamle dager i baren? Kanskje. For en liten stund siden tenkte jeg på at det kunne være gøy å lage et juleshow neste år, en Christmas of Cheers Past. Frasier kunne ta opp igjen scener som han har opplevd før, som da han gjorde en feil. Hva kunne han gjøre for å fikse det? [Ler] Jeg vet ikke, det virker bare som en god idé, og det ville vært veldig morsomt. Og [originalbesetningen] trenger ikke engang å være med, det ville bare være gamle klipp. Men vi får se. Jeg elsker Ted [Danson] og å jobbe med ham, så jeg vil gjerne gjøre noe med ham. Vi har bare ikke brutt den ideen ennå."

I utgangspunktet ser det ut til at vi kan forvente at Frasier kommer til å møte karakterer fra Cheers - men at han ikke kommer til å besøke det gamle stedet selv. Kanskje det er best slik, eller har du lyst til å se hva som skjer i den gamle baren en siste gang over tre tiår senere?