Ikke forvent at Robert Englund noen gang skal spille Freddy Krueger igjen

En av de mest klassiske skrekkfilmfigurene gjennom tidene er uten tvil den marerittaktige demonen Freddy Krueger. Han debuterte i 1984 i filmen A Nightmare on Elm Street, og har siden vært nært knyttet til skuespilleren Robert Englund, som med stor suksess har spilt figuren i åtte filmer og flere andre sammenhenger.

Men siste gang han spilte Krueger på film var i 2003 i den overraskende vellykkede Freddy vs. Jason, og da filmserien skulle rebootes syv år senere, var Englund ikke involvert. Nå som alt gammelt blir nytt igjen, og oppfølgere og rebooter står i kø, lurte Bloody Disgusting på om den 77 år gamle skuespilleren kunne tenke seg å vende tilbake til rollen en siste gang. Englund hadde et svar som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et definitivt nei:

"Det gjør jeg ikke. Jeg gjør det bokstavelig talt ikke."

Han utelukker imidlertid ikke at han kan dukke opp som Krueger i en mindre rolle i en slags cameo, men en hel film er uaktuelt, og han forklarer hvorfor :

"Jeg kan ikke spille ham lenger. Jeg er for gammel."

Og kanskje det er verdt en hel del respekt å komme til den erkjennelsen i stedet for å gjøre en dårlig innsats som bare vil skuffe fansen? Vi burde alle bare være takknemlige for all den herlige skrekken han har gitt oss gjennom årene, og for å ha skapt en av de mest udødelige filmfigurene noensinne.