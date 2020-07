Ikke forvent at State of Decay 3 kommer helt enda

Du ser på Annonser

Det var ikke mange av de kommende store førstepartsspillene fra Microsofts studioer som ble vist frem med direkte gameplay, og dette gjelder også State of Decay 3. Spillet ble avslørt med en filmatisk trailer, og det er en grunn til at det ikke er noe gameplay i den.

Utvikleren Undead Labs har et ganske enkelt svar til dette, og det er at de simpelthen ikke har kommet langt med utviklingen enda. De sier følgende via Twitter:

"We're excited about the announcement that SoD3 is in early pre-production, and we're looking forward to having more to share in the future. In the meantime, if you're new to the franchise and want to see what it's all about, SoD2 is on sale across all platforms until July 29th!"

"Early pre-production" kan lett bety at det ikke kommer før om noen år.