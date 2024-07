Ikke forvent at The Armorer dukker opp i The Mandalorian & Grogu

HQ

Siden du leser Gamereactor vet du selvsagt at det er en Mandalorian-film på gang som heter Star Wars: The Mandalorian & Grogu. Det er meningen at den skal ha premiere i 2026, og mange fans lurer på hvilke karakterer fra TV-serien som vil vende tilbake.

En av dem vi tilsynelatende ikke kommer til å møte er The Armorer, som har en ganske viktig rolle i serien. Hun spilles av Emily Swallow, og i et intervju med Screen Rant sier hun at hun ikke har blitt kontaktet av Lucasfilm om å dukke opp, men legger til at hun fortsatt er interessert hvis hun får sjansen.

Kanskje Star Wars: The Mandalorian & Grogu ikke vil ha for mange elementer fra TV-serien for å få den til å føles mer som en film og mindre som en glorifisert TV-serieepisode, eller hva tror du?