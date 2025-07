Ikke forvent at The Elder Scrolls VI skal være rart, for Todd Howard liker egentlig ikke sånt

HQ

Det ser ut til at The Elder Scrolls VI vil fortsette trenden med at RPG-serien blir mer "normal", ettersom The Elder Scrolls V: Skyrims medledende designer ikke tror at vi vil se den rare Morrowind-stemningen komme tilbake til serien igjen.

I en samtale med Kiwi Talkz sa Kurt Kuhlmann at tapet av det rare begynte da han kom tilbake til Bethesda på tidspunktet for Oblivion (spillet, ikke en slags apokalyptisk hendelse i studioet).

"Jeg er ikke sint for det eller noe, men hvis du ser på [boken i spillet før Oblivion] The Pocket Guide to the Empire ... Det var et mye rarere sted enn det du ser i Oblivion."

Ifølge Kuhlmann kan Ringenes Herre-trilogien ha ført til at Oblivion har fått en mer high-fantasy setting, men også Todd Howard er en drivende faktor bak avviket fra det rare. "Jeg tror spesielt Todd ikke er tiltrukket av de rare greiene", sier Kuhlmann. "Som Morrowind... Michael og jeg hadde brainstormet mye om det, og det har åpenbart Dune-vibber og Dark Crystal-vibber. Jeg elsker de greiene. Jeg ville definitivt ha lagt mer i [Oblivion] hvis jeg kunne."

Skyrim-medlederen sier også at han ikke ser for seg at The Elder Scrolls vender tilbake til et annet merkelig sted som Morrowind. "Jeg ville være skeptisk til at de kunne lage et spill i Elsweyr eller Black Marsh," sa han.

Så det ser ut til at vi vil få mer vanlig fantasy fra nå av, hvis The Elder Scrolls VI noen gang kommer ut. Merkelig eller ikke, men hvis det kommer, blir det helt sikkert et av de største rollespillene i nyere historie.