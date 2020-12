Ikke forvent at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 kommer i første halvdel av 2021

Du ser på Annonser

Det var egentlig meningen at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 skulle komme i 2020. Utvikleren Hardsuit Labs har jobbet hardt på spillet i flere år, men etter en rekke oppsigelser fra avgjørende ansatte på laget, så måtte de utsette det til 2021. Men bare fordi det ble utsatt fra 2020, betyr ikke dette at det kommer i første halvdel av 2021.

I et intervju med Placera forteller Paradox CEO Ebba Ljungerud at det kommer til å gå litt tid før en lansering er realistisk. Faktisk forventes det først at spillet kommer i andre halvdel av 2021, og Ljungerud ser ut til å mene at dette skyldes at utviklingen fokuserer på de nye konsollene.

"To be able to develop for the next generation, you have to have development kits from the manufacturers. And I'm pretty sure that both Sony and Microsoft were affected by the pandemic because they did not have that many development kits."

