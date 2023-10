Ikke forvent EAs Iron Man-spill med det første

HQ

Ikke forvent å se EAs Iron Man-spill med det første, for selv om Motive Studio jobber hardt med å gi oss vårt eget eventyr som Tony Stark, er spillet fortsatt i forproduksjon.

Som Motive Studio-sjef Patrick Klaus forklarer i et blogginnlegg på , skyldes dette at teamet først har skiftet fokus etter lanseringen av Dead Space Remake.

"Siden [Dead Space-lanseringen] har vi skiftet fokus til Iron Man-prosjektet, noe som gir oss muligheten til å jobbe (og leke!) med en annen ekstraordinær egenskap. Vi er fortsatt tidlig i forproduksjonen og tar oss god tid til å sikre at vi legger et best mulig grunnlag for utviklingen. Men allerede nå ser vi mange muligheter til å utforske historie, design og spillopplevelse med Iron Man, og det er spennende å se fantasien begynne å våkne til liv."

Klaus nevner også at det skal bygges opp et fellesråd av Iron Man-fans, som skal "komme med tilbakemeldinger på stort sett alt gjennom hele utviklingsprosessen".

Er du villig til å vente på EAs Iron Man-spill?