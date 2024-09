Ikke forvent en Batman-cameo i The Penguin

HQ

The Penguin er knyttet til Matt Reeves' Batman-univers, og derfor kan du kanskje forvente at den kappekledde korsfareren dukker opp på et eller annet tidspunkt i løpet av serien. Men ifølge manusforfatter/showrunner Lauren LeFranc var det ikke behov for en Batman-kameo.

"Matts filmer er sett gjennom Batman-linsen, så du er høyt oppe og ser ned på byen. Det er et annet perspektiv," sa LeFranc til GamesRadar. "Med Oz er du i byens gater, du er i grusen og møkka og smusset. Han ser opp og ønsker å klore seg vei til toppen. Det er en helt annen opplevelse."

Matt Reeves hadde også noen ord å si om Batmans fravær. "Jeg føler ikke at det mangler noe grunnleggende", sa han. "Jeg føler at det er en forlengelse av det som i bunn og grunn er der. Vi vet at dette er Batmans verden. Du er på vei inn i en annen gate."

The Penguin har premiere 19. september.