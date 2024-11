Ikke forvent en Intergrade-lignende utvidelse for Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Da Final Fantasy VII: Remake kom, ble spillet støttet av en utvidelse kalt Intergrade og mottok også PS5-forbedringer, noe som betydde at det føltes som om 2020-tittelen eksisterte lenger enn den egentlig var. Dette vil ikke være tilfelle for Final Fantasy VII: Rebirth, som nå som PS5 Pro -oppdateringen for spillet har falt, er alle Square Enixs øyne fokusert på den tredje og siste delen av nyinnspillingstrilogien.

Det er bekreftet at det ikke vil komme DLC til den andre delen av nyinnspillingstrilogien, og regissør Naoki Hamaguchi har bekreftet følgende til Daily Star:

"Vi hører definitivt ønsket fra fansen, stemmene der ute som vil ha den slags ting. Jeg forstår det fullt ut, men jeg tror, fra mitt perspektiv, at det fansen virkelig ønsker å se mest, ikke nødvendigvis er DLC. De vil se den tredje delen av serien så raskt som mulig.

"Så det er derfor vi har bestemt oss for å ikke fokusere utviklingsressursene på å lage flere ekstra episoder som DLC for øyeblikket. Vi legger virkelig all vår innsats i å få ut det tredje spillet så raskt som mulig. Så for øyeblikket er det der vi fokuserer tiden vår."

I hovedsak ser det ut til at vårt Final Fantasy VII: Rebirth -eventyr allerede er over, ikke at det var et kort eventyr i det hele tatt, ettersom spillet lett kan skryte av mellom titalls og hundrevis av timer med innhold, spesielt for ferdigstillere som jakter på de virkelig tidkrevende Platinum Trophy.