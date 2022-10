Ikke forvent en oppfølger til Disco Elysium

HQ

Utviklerne i ZA/UM plantet seg godt til rette på spillkartet da de ga oss Disco Elysium i 2019. Spillet endte ikke bare opp med å bli årets beste spill for mange, men også ett av de beste gjennom tidene for noen. Derfor har det stadig vært håp om en oppfølger, noe vi tydeligvis kan glemme nå.

Martin Luiga, en av studioets grunnleggere, avslører at lead designer Robert Kurvitz, Aleksander Rostov og Helen Hindpere, som var henholdsvis "lead designer", "art director" og forfatter på Disco Elysium, ufrivillig forlot ZA/UM i fjor, og at han derfor har bestemt seg for å "oppløse det kulturelle forbundet ZA/UM (ikke selve studioet). Dette er som Luiga selv sier veldig dårlig nytt for de som håper på en oppfølger til Disco Elysium, men han utelukker likevel ikke helt at Disco Elysium 2 kan bli en realitet veldig langt frem i tid om investorene endrer filosofi.