Ikke forvent en oppfølger til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ble en kjempesuksess da det ble lansert i mai, med både strålende kritikker og raskere/bedre salg enn noen tidligere tittel i serien. Men siden Nintendo elsker å gjøre nye ting, har mange lurt på om vi får komme tilbake til denne verdenen en tredje gang i fremtiden, eller om dette var slutten.

I et GameInformer-intervju med produsent Eiji Aonuma ble dette spørsmålet stilt, og det viser seg at vi nok kan forvente oss noe helt annet neste gang:

"Vel, det ville være en oppfølger til en oppfølger, noe som blir litt vilt når du tenker på det! Men som jeg har nevnt tidligere, ønsket vi med Tears of the Kingdom å bygge videre på den verdenen vi skapte med Breath of the Wild, og virkelig uttømme mulighetene for hva vi kunne putte inn i den verdenen. Jeg tror det er - for å bruke et begrep - en apoteose, eller den endelige formen for den versjonen av The Legend of Zelda. Sånn sett tror jeg ikke at vi kommer til å lage en direkte oppfølger til en verden som den vi har skapt."

Selv om det er interessant å se at Nintendo ser ut til å mene at en oppfølger til en oppfølger er noe veldig rart - mens stort sett alle andre AAA-utviklere gjør det hele tiden - betyr det likevel at vi sannsynligvis kan forvente en helt ny Zelda-historie og -design neste gang.

Er dette bra eller dårlig, hva synes du?