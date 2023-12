Ikke forvent et The Mandalorian-spill fra id Software

HQ

Med en lang juleferie og få store offisielle kunngjøringer er vi vant til at wannabee-insidere og influencere hevder alt mulig for å holde seg relevante. Det betyr at du bør være mer oppmerksom enn vanlig på alle ryktene som svirrer rundt.

Et godt eksempel på dette er ryktet om at id Software (Doom, Doom Eternal) skulle jobbe med et spill basert på The Mandalorian, eksklusivt til PC og Xbox. Nå har den pålitelige journalisten Jeff Grubb kommentert denne påstanden i XboxEra Podcast, og sier at han har undersøkt saken med flere av kildene sine, men ikke funnet noen som helst bevis for et slikt spill.

Selv om dette ikke betyr at ryktene automatisk er falske (de er vanskelige å bekrefte) - anser vi likevel Grubb som pålitelig nok til å tro på ham. Et The Mandalorian-spill kan bli annonsert etter hvert, men ikke forvent at det kommer fra id Software.