Ikke forvent lokal co-op i MultiVersus med det første

Hvis du venter ivrig på lokal co-op i MultiVersus, må du nok smøre deg med et ganske tykt lag tålmodighet, for det ser ikke ut til at den funksjonen kommer til Player FIrst Games' enormt populære kampspill med det første.

Som svar på et spørsmål fra en fan, har regissør Tony Huynh tatt til Twitter for å si at teamet for tiden er fokusert på å stabilisere opplevelsen, som nettkode-forbedringer, skade/hitbokser, prosjektiler, plattforminteraksjoner osv, og at lokal co-op kommer på et senere tidspunkt.

Det er heldigvis på vei, bare ikke forvent at det kommer i spillets neste oppdatering.