"Ikke forvent mer Palworld," sier Palworld-utviklerens utgiver

Etter suksessen med Palworld har spillutvikleren Pocketpair forståelig nok fått mye selvtillit. Men de har fortsatt noen bekymringer, i hvert fall hos en av de ansatte, når det gjelder å avsløre nye spill under forlagsdelen.

Som oppdaget av Insider Gaming, sa Pocketpair Publishings Joe Buckley at han er nervøs for å vise frem den første batchen av selskapets spill. "Ikke fordi jeg tror mottakelsen vil være dårlig (de er alle bangers), men fordi jeg er bekymret for at folk bare vil forvente mer Palworld," skrev han. "PPPs mål er å hjelpe kule indiespill å bli laget, så jeg håper dere liker vår første runde med spill!"

Buckley presiserte at Pocketpair ikke beveger seg bort fra Palworld, men at vi gjennom selskapets publiseringsarm ikke bør forvente at det bare finansierer prosjekter som survival crafting-fenomenet. Det virker da likt Among Us-utviklerens Outer Sloth-utgivelsesarm, som også søker å løfte opp indies som ellers kanskje ikke får den oppmerksomheten de fortjener.