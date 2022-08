Ikke forvent Mortal Kombat 12 på Evo

Etter overgangen til Warner Bros. har det gått to år mellom hvert nye spill fra Mortal Kombat- og Injustice-skaperne i Netherrealm Studios, så siden Mortal Kombat 11 kom ut i 2019 har fansen ventet unaturlig lenge på informasjon om hva studioet jobber på nå. Derfor ble forhåpningene store da PlayStation i går avslørte at både Arc System Works, Bandai Namco, Capcom, SNK og Warner Bros. skal annonsere noe i ukens Evo-turnering. Dessverre høres det ut som om sistnevnte "bare" skal vise frem MultiVersus eller noe.

For Ed Boon, lederen av Netherrealm, skriver på Twitter at vi ikke får se et nytt Mortal Kombat under Evo. Nå er det jo greit å huske at Boon liker å lure og spøke med fansen, så det kan jo være at han lyver for å virkelig overraske eller at de skal vise frem noe annet de jobber på. Vi får se i løpet av helgen, men det er altså greit å gå inn med lave forventninger.