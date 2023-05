Ikke gå glipp av den andre episoden av The Gamereactor Show

HQ

Plukker opp den første episoden som debuterte for nesten to uker siden, i dag har vi nettopp gitt ut den andre episoden av The Gamereactor Show podcast, der jeg og medvert Alex Hopley-teamet kommer tilbake for å snakke om de siste og mest spennende overskriftene og emnene i spillverdenen.

I denne episoden ser vi litt fremover til de store utstillingsvinduene som er kunngjort for juni, før vi også snakker litt om det kommende Mortal Kombat spillet, PlayStation Plus, Redfalls suksess på Game Pass, og Dragon Age: Dreadwolf.

Etter dette retter vi oppmerksomheten mot konsollkrigene, og om de endelig er over eller heller er i en tilstand av søvn mens Xbox slikker sårene. Og så for å avrunde ting, snakker vi kort om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Alexs erfaring med spillet.

For å se alt dette i sin helhet, klikker du bare på lydspilleren nedenfor for å få med deg den siste episoden av showet.