Ikke gå glipp av Knuckles på SkyShowtime

Det er ingen bedre tid å være fan av Segas ikoniske blå pinnsvin. Videospillserien er større enn noen gang i dag takket være et par live-action-tilpasninger som har tatt kinoverden med storm, men dette er ikke det eneste live-action-eventyret som er verdt å bli begeistret for. En spinoff-serie basert på den barske røde echidnaen med stemme fra Idris Elba, den eneste Knuckles, har tross alt kommet på både norsk og engelsk.

Denne serien er ganske enkelt kjent som Knuckles, kjent fra Sonic the Hedgehog-universet, og er et seksdelt eventyr som følger den berømte krigeren mens han drar ut på en reise med selvutforskning, mens han trener Adam Pallys Wade Whipple til å selv bli en formidabel helt. Betraktet som litt av en kompis-roadtrip, er det ikke helt enkelt for Knuckles og Wade, da paret snart finner seg selv i å bli jaget av useriøse GUN-agenter som tar sikte på å fange og selge echidna-krigeren til Rory McCanns onde The Buyer, en våpenhandler og generelt ekkel kar. Heldigvis (selv om han vil fortelle deg at han ikke trenger det), får Knuckles litt hjelp fra Wades familie og hans eldgamle forfedre for å hjelpe ham med å oppnå oppgaven sin og finne sin plass i denne nye verdenen.

Knuckles-serien har også blitt skapt av mange av de talentfulle folkene som brakte Sonic the Hedgehog-filmene til det store lerretet. Regissør Jeff Fowler er tilknyttet som utøvende produsent, en rolle han deler med Neal H. Moritz, Toru Nakahara, Elba, John Whittington og Toby Ascher, de to sistnevnte som har fått i oppgave å gjøre Knuckles om til en TV-serie. Whittington blir også sett på som hovedskribenten til Knuckles, så du kan være helt sikker på at den samme omsorgen og detaljnivået som er lagt inn i kinofilmene også er oversatt til denne SkyShowtime-serien.

Selv om Knuckles handler om echidna-krigeren og fokuserer mesteparten av sin innsats på den titulære karakteren, vil de som lurer på om Sonic og Tails dukker opp bli glade for å høre at den blå uskarpheten og fix-it-reven gjør seg kjent, med Ben Schwartz og Colleen O'Shaughnessey låner stemmene sine til paret igjen.

Selv om Knuckles er en spinoff-serie, bør du sjekke den ut fordi den også passer perfekt inn mellom begivenhetene til Sonic the Hedgehog 2 og den kommende Sonic the Hedgehog 3, som vil debutere på kino i desember. Med dette i tankene kan du strømme alle episodene av Knuckles eksklusivt på SkyShowtime akkurat nå.