Ikke gå glipp av rulleteksten til Black Adam

Dwayne Johnsons kommende film Black Adam (som du kan vinne billetter til her) har premiere 21. oktober og vil være en slags myk omstart av DC Extended Universe, med nye historier og karakterer å bygge videre på i fremtiden.

Deler av amerikansk presse har imidlertid allerede sett filmen, og under et intervju med Dwayne Johnson som Screen Rant delte på Twitter, benytter Johnson selv anledningen til å snu saken ved å stille reporteren et spørsmål: "What did you think about the end, the credit?". Reporteren svarer:

"Oh man... goosebumps. Are you kidding me. That's one of those things, you know, you hear all these rumblings online..."

Kort sagt, ikke forlat filmen når den er over. Ser ut som rulleteksten også er verdt tiden din.