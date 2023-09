Ikke ha for store forhåpninger om cross-play i Mortal Kombat 1 ved lansering.

HQ

Mortal Kombat 1lanseringen er bare noen dager unna, og spillere med tidlig tilgang får snart tak i spillet. Men hvis du og kompisen din på en annen plattform hadde håpet på å banke hjernen ut av hverandre, må dere kanskje vente litt.

Som bekreftet i et nytt innlegg på Twitter/X, vil Mortal Kombat 1 ikke ha cross-play ved lansering. Funksjonen kommer imidlertid til å bli lagt til senere, så det er mer et spørsmål om når enn om. Det samme var tilfellet i Mortal Kombat 11, men dette bekymrer likevel noen fans.

PC-spillere håper nemlig at de ikke blir akterutseilt igjen. I Mortal Kombat 11 fungerte cross-play bare på konsoll, noe som betyr at de med mus og tastatur ble tvunget til å spille blant stadig færre. Det var en dårlig praksis som viste at man ikke brydde seg om PC-spillerne. Det virker sannsynlig at de vil bli akterutseilt igjen, men forhåpentligvis er det en mulighet for PC-cross-play på sikt.

Hvilken plattform kommer du til å spille Mortal Kombat 1 på?