Ikke la spillerne diktere spillene dine, sier Path of Exile medskaper

Tilbakemeldinger fra spillerne er mer levende enn noensinne i spillverdenen. Takket være fremveksten og suksessen til Early Access-utgivelser har mange spill fått sine tidligste spillere til å fungere som spilltestere, med varierende grad av suksess. Men hvis en utvikler ser på spillerbasen sin og tenker at det kan være verdt å spørre brukerne om tilbakemelding på spillets retning, har Chris Wilson, medskaper av Path of Exile, ett råd: Ikke gjør det.

I en video på YouTube-kanalen sin (fanget opp av GamesRadar+) forklarte Wilson at spørreundersøkelser blant spillerne kan være en dårlig måte å bestemme de neste stegene for spillet ditt på. "Jeg sier ikke at du ikke skal lytte til spillerne dine. Selvfølgelig bør du det," presiserer Wilson. Han sier at utviklere må se hvordan spillerne spiller, hva de fokuserer på, ta hensyn til klager og mer, men at "det er stor forskjell på å lytte til tilbakemeldinger og å be spillerne hjelpe deg med å bestemme hva visjonen din for spillet skal være."

Å be spillerne om å bestemme spillets retning er et tegn på at utvikleren ikke har en klar visjon om hvor spillet er på vei, og det er ikke akkurat tillitvekkende, som Wilson forklarer. Det er også et spørsmål om forventninger. "I det øyeblikket du presenterer en idé for spillerne og ber dem om å ta stilling til den, antyder du at den er på bordet. Du antyder at det kan skje," sier Wilson. Det er derfor best å ikke gi folk forhåpninger med mindre du har tenkt å implementere en funksjon.

Wilson vet også at spillere kan være flinke til å finne problemer, men siden få av dem er utviklere selv, er det ikke sikkert de vet hvordan de skal finne løsninger eller komme med nyttige løsninger. Dette kan føre til at utviklere velger tryggere, mer åpenbare ideer fremfor mer risikable ideer som kan lønne seg i det lange løp. "Noen ganger er det nettopp de tingene som spillerne velger bort på kort sikt, som gir et spill dybde, mening og minneverdighet over tid", sier han.

Så lytt til spillerne dine, men ikke lytt for mye. Det er tøft der ute for spirende utviklere.