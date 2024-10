Ikke regn med flere Kingsman-filmer

Fremtiden ser alt annet enn lys ut for Matthew Vaughns voldelige spion-actionserie. Dette til tross for regissørens egne ambisiøse planer for Eggsy. Men 20th Century Fox-sjef Steve Asbell avkreftet disse forhåpningene i et stort intervju med The Hollywood Reporter, der han ga følgende svar på spørsmål om fremtiden til Kingsman :

Det er ingen planer om å gjøre dem med det første.

Det er en avgjørelse vi her i redaksjonen ikke akkurat gråter over, men synd for de av dere som hadde håpet på mer. Om ikke annet kan man jo alltids lese tegneseriene som filmene er basert på.

Hadde du håpet på flere Kingsman-filmer?