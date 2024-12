Ikke vær redd, James Gunns Superman film blir ikke 3 timer lang

HQ

Vi så alle traileren til James Gunns Superman film i går, og uansett hva du måtte mene om den, har vi fortsatt en lang vei å gå og mye å lære før filmen er ute på kino. Med mye som skal oppnås i denne filmen, og mange tegneseriefigurer som dukker opp, er du kanskje litt bekymret for spilletiden.

Men i et intervju med ComicBook.com bekreftet Gunn selv at Supermans spilletid er "godt under tre timer... Under to og en halv." Dette høres kanskje fortsatt langt ut for noen, men Zack Snyders Man of Steel hadde en spilletid på 143 minutter, som er to timer og 23 minutter.

Bryan Singers Superman Returns ble lengre ved å legge til 11 minutter til for å hoppe over to og en halv time. Så det ser ut til at Gunns Superman vil passe et sted rundt det. Som nevnt er det mye å fortelle publikum i denne filmen. Dette er et fullt utviklet DCU i Gunns Superman, med andre helter som allerede eksisterer og bidrar til å redde planeten sammen med Supes.

