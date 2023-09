HQ

Lego-miljøet skuffer sjelden og er kjent for å levere virkelig kule ting med jevne mellomrom. Se bare på hva Taris120_Builds på X har levert. Han har laget en 6000-delers versjon av storbyen Starfield New Atlantis . Og han har ikke hoppet over noen detaljer, men lagt til landingssonen, MAST HQ (og andre viktige bygninger) og mye mer.

Ta en titt på det imponerende bygget hans nedenfor og be om at Bethesda og Lego legger merke til dette strålende arbeidet og lanserer det som et offisielt sett.