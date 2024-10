Ilia Topuria forsvarer UFC-verdensmestertittelen og knockouter Holloway for første gang

HQ

Ilia Topuria (16-0) forsvarte tittelen sin som UFC Featherwheight-mester forrige helg etter å ha slått Max Holloway. I Etihad Arena senket Topuria Holloway i tredje runde, noe som førte til det første KO-nederlaget i Holloways karriere.

Max Holloway (26-8) holdt verdensmestertittelen fra 2017 og 2019, men for øyeblikket er det Ilia Topuria som har holdt tittelen siden februar 2024, etter å ha tatt den fra Alexander Volkanovski. Det er Topurias tur til å regjere nå, etter en seier i Abu Dhabi som ga ham lovord fra hele UFC-verdenen.

"El Matador", som den 27 år gamle georgisk-spanske bokseren er kjent som, forsvarte for første gang sin mestertittel. Selv om han var favoritt til kampen, var det ingen som forventet hvor lett Topuria skulle ende opp med å slå ut 32 år gamle Holloway, takket være benspark som slet ut Holloway før han fikk inn et ødeleggende slag i tredje runde.

"Han har vært et stort forbilde for hele generasjonen", sa Topuria. "Jeg håper jeg kommer til å være et lite eksempel for den nye generasjonen."

Topuria legger til en 16. seier og forblir ubeseiret. Han er nå UFCs nye ansikt utad, og bidrar til å gjøre UFC mer populært både i hjemlandet Georgia og i Spania, der han er bosatt.